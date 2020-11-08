Непобедимый украинский боксер сказал, что нужно Усику для успеха в супертяжах. Видео

Непобедимый украинский полусредневес Тарас Шелестюк (18-0, 10 КО) заявил, что Александру Усику (18-0, 13 КО) нужно работать над ударной мощью, чтобы добиться успеха в супертяжелом дивизионе.

Шелестюк вспомнил бой против Чисоры, где в седьмом или восьмом раунде Саша попал хорошую комбинацию, которая даже не потрясла Дерека.

"Это говорит о нехватке ударной мощи в супертяжелом весе, над которой Усику нужно работать и в зале уделять ей больше внимания. Передвижение на ногах, работа корпусом, защитные действия и молниеносные атаки у него получаются хорошо, но ему ко всему этому, чтобы быть конкурентным с топовыми боксерами в супертяжелом весе (Фьюри, Уайлдер, Джошуа), ему нужен еще хороший увесистый удар. Удар, который мог бы остановить. Соперники тогда будут уважать его во время боя", – сказал Шелестюк на своем Youtube-канале.

Ранее американский боксер Майкл Хантер заявил, что украинец Александр Усик не сможет демонстрировать яркие выступления в супертяжелом дивизионе.