Непобедимый российский чемпион попался на допинге

Российский чемпион мира по версии WBA в полусреднем весе Александр Беспутин провалил допинг-тест после титульного боя против соотечественника Раджаба Бутаева.

Как сообщает Sportbox, боксер не сумел пройти тест на наличие запрещенных препаратов в организме после поединка, который состоялся 1 декабря 2019 года. В его пробе был найден Лигандрол, который используется для максимально быстрого набора мышечной массы и уменьшения жировых отложений.

Александр Беспутин Fightnews.info

Стоит отметить, что на счету Беспутина 14 побед в 14 боях, 9 из которых были добыты нокаутом. Он является победителем чемпионата Европы 2013 года и серебряным призером Европейских игр 2015 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Беспутин рассказал об отношении россиян к украинскому чемпиону Александру Усику.

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