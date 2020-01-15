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15 января • обновлено в 10:52
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Непобедимый российский чемпион попался на допинге

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Российский чемпион мира по версии WBA в полусреднем весе Александр Беспутин провалил допинг-тест после титульного боя против соотечественника Раджаба Бутаева.

Как сообщает Sportbox, боксер не сумел пройти тест на наличие запрещенных препаратов в организме после поединка, который состоялся 1 декабря 2019 года. В его пробе был найден Лигандрол, который используется для максимально быстрого набора мышечной массы и уменьшения жировых отложений.

Александр Беспутин

Александр Беспутин

Fightnews.info

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Стоит отметить, что на счету Беспутина 14 побед в 14 боях, 9 из которых были добыты нокаутом. Он является победителем чемпионата Европы 2013 года и серебряным призером Европейских игр 2015 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Беспутин рассказал об отношении россиян к украинскому чемпиону Александру Усику.

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Темы
допинговый скандал WBA
Персона
Александр Беспутин
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Харченко Вадим
Харченко Вадим
ха-ха-ха-ха-ха,"без м е л ь д о н и я ни шагу"..Я думаю его подставили свои же,к а з л а м о р д ы е ..Ну что это за фамилия такая н е с к р е п н а я -б е с П У Т И Н..Как с такой фамилией показывать эту макаку на весь мир?..д е б и л ы б л яд ь ...(С)
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Ибрагимов Золтан
Ибрагимов Золтан
Забрать пояса и исключить на 5 лет проведение боев для хитрожопых
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Сиромашенко Александр
Сиромашенко Александр
Ибрагимов Золтан, тогда, продолжая твой бред, надо отстранить от всех соревнований футболистов Украины из за одного хитрожопого, попавшегося недавно на допинге.
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