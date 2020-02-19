Непобедимый боксер страшным нокаутом "убил" соперника

Небитый тайландский боксер Апинун Хонгсонг эффектно остановил японского ветерана Акихиро Кондо в бою за право стать претендентом на бой за чемпионский пояс IBF в первом полусреднем весе.

За полторы минуты до окончания пятого раунда 23-летнему тайцу удался мощнейший апперкот, после которого японец как убитый рухнул на канвас ринга.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть, как это было.

Как сообщал OBOZREVATEL, 2 февраля американский боксер Клэй Коллард (6-2-3, 2 КО) добыл эффектную победу нокаутом над 19-летним соотечественником Рэймондом Гуахардо (5-1, 4 КО).

На ринге отеля Inn of the Mountain Gods, в Руидозо, штат Нью-Мехико, США, бойцы уже с первых секунд устроили яркий размен ударами, справедливо претендуя на номинацию "раунд года".

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