Главная Новости
19 февраля • обновлено в 20:04
МоваЯзык
Экономика Шоу

/ Новости бокса

Непобедимый боксер страшным нокаутом "убил" соперника

2.2т
Читать материал на украинском

Небитый тайландский боксер Апинун Хонгсонг эффектно остановил японского ветерана Акихиро Кондо в бою за право стать претендентом на бой за чемпионский пояс IBF в первом полусреднем весе.

За полторы минуты до окончания пятого раунда 23-летнему тайцу удался мощнейший апперкот, после которого японец как убитый рухнул на канвас ринга.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть, как это было.

Новости
Упал вместе с рефери: боксер Неймар потерял сознание после жуткого нокаута – видео момента

Как сообщал OBOZREVATEL, 2 февраля американский боксер Клэй Коллард (6-2-3, 2 КО) добыл эффектную победу нокаутом над 19-летним соотечественником Рэймондом Гуахардо (5-1, 4 КО).

На ринге отеля Inn of the Mountain Gods, в Руидозо, штат Нью-Мехико, США, бойцы уже с первых секунд устроили яркий размен ударами, справедливо претендуя на номинацию "раунд года".

Подписывайся на наш Instagram! Получай только самое важное!

Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Рейтинг букмекеров
  1. Бонус
    2500 грн
  2. Бонус
    500 грн
  3. Бонус
    1000 грн
  4. Бонус
    500 грн
  5. Без Бонуса
Весь рейтинг

Новости спорта

Топ-публикации

Топ-блоги

Ставка матча
все ставки
Жиль Симон
VS
Альяж Бедене
Победа Альяжа Бедене с форой в -1,5 гейма
1.90 Сделать ставку
Даниил Медведев
VS
Янник Синнер
Победа Даниила Медведева со счетом 2:0
1.85 Сделать ставку
Шахтер
VS
Бенфика
Победа хозяев
2.41 Сделать ставку
Брюгге
VS
Манчестер Юнайтед
Гости не проиграют
1.44 Сделать ставку
Копенгаген
VS
Селтик
Хозяева не проиграют
1.67 Сделать ставку
Рейнджерс
VS
Брага
Гости не проиграют
1.70 Сделать ставку
Олимпиакос
VS
Арсенал
Тотал больше 2,5 гола
1.87 Сделать ставку
Седрик-Марсель Штебе
VS
Милош Раонич
Победа Милоша Раонича с форой в -4,5 гейма
1.85 Сделать ставку
Джек Сок
VS
Стив Джонсон
Победа Стива Джонсона с форой в -3,0 гейма
1.85 Сделать ставку
Томми Пол
VS
Фрэнсис Тиафо
Победа Томми Пола
1.92 Сделать ставку