Непобедимый боксер победил убийственным нокаутом на 21-й секунде

Небитый американец Хавьер Мартинес (15-0, 11 КО) добыл эффектную победу над представителем Филиппин Джесси Росалесом (22-4-1, 10 КО).

Поединок на вечере бокса в Лас-Вегасе завершился уже в 1-м раунде. На 21-секунде боя Мартинесу удалась убийственная комбинация "левый-правый" в голову, которая отправила оппонента в тяжелый нокаут.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть, как это было.

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Как сообщал OBOZREVATEL, недавно звезда реалити-шоу из Украины проиграл дебютный бой в ММА брутальным нокаутом в первом раунде.

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