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"Необратим": у Усика выступили с важным заявлением

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Украинец Александр Усик рано или поздно выйдет в ринг против британского чемпиона супертяжелого веса Энтони Джошуа.

Об этом заявил один из промоутеров нашего соотечественника Александр Красюк.

"Если Усик побеждает Такама, он официально оставляет титул WBO в крузервейте и получает обязательную позицию претендента в супертяжелом весе. А кто там чемпион? Джошуа. Значит, Усик станет официальным претендентом на бой с Джошуа. С момента, когда Усик станет официальным претендентом, бой Усик – Джошуа необратим и неизбежен", – рассказал Красюк в интервью VideoBoxing, пишет isport.ua.

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Алекандр Красюк и Александр Усик

Алекандр Красюк и Александр Усик

Укринформ

Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Усик официально объявил о переходе в супертяжелую весовую категорию. Первым поединком для украинца в новом дивизионе станет противостояние с представителем Камеруна Карлосом Такамом. Бой состоится 25 мая в США.

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Персоны
Александр УсикЭнтони ДжошуаАлександр Красюк
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