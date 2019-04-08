"Необратим": у Усика выступили с важным заявлением

Украинец Александр Усик рано или поздно выйдет в ринг против британского чемпиона супертяжелого веса Энтони Джошуа.

Об этом заявил один из промоутеров нашего соотечественника Александр Красюк.

"Если Усик побеждает Такама, он официально оставляет титул WBO в крузервейте и получает обязательную позицию претендента в супертяжелом весе. А кто там чемпион? Джошуа. Значит, Усик станет официальным претендентом на бой с Джошуа. С момента, когда Усик станет официальным претендентом, бой Усик – Джошуа необратим и неизбежен", – рассказал Красюк в интервью VideoBoxing, пишет isport.ua.

Алекандр Красюк и Александр Усик Укринформ

Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Усик официально объявил о переходе в супертяжелую весовую категорию. Первым поединком для украинца в новом дивизионе станет противостояние с представителем Камеруна Карлосом Такамом. Бой состоится 25 мая в США.

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