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25 декабря • обновлено в 10:40
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"Ненавижу из-за политики": Джошуа возмутился из-за боя с Усиком

6.8т
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Суперзвезда мирового бокса Энтони Джошуа готов к тому, что лишится чемпионского пояса Всемирной боксерской организации (WBO) из-за невозможности проведения боя с Александром Усиком.

Промоутер британца Эдди Хирн пытается договориться с WBO об отсрочке обязательной защиты, однако если этого не произойдет, то Джошуа придется отказаться от титула.

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Энтони Джошуа – Александр Усик

Энтони Джошуа – Александр Усик

fightnews.info

"Я ненавижу это, потому что очень сложно собрать все эти пояса. И было бы очень неприятно вынужденно освободить один из них из-за политики в боксе. Но если я потеряю его, знаю, что смогу вернуть титул", – сказал Джошуа в интервью Sky Sports.

Отметим, что если пояс WBO окажется вакантным, то Усик может подраться за него с южноафриканцем Джозефом Паркером.

Как сообщал OBOZREVATEL, промоутер Джошуа Эдди Хирн вспылил из-за того, что до сих пор не определен следующий соперник его клиента.

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Читайте все новости по теме "Усик - Джошуа" на OBOZREVATEL.

Автор
Александр Чеканов Александр Чеканов
Тема
Усик - Джошуа
Персоны
Александр Усик Энтони Джошуа
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