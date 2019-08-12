"Некий стресс": Усик не подписал контракт на дебют в хевивейте

Украинец Александр Усик все еще не подписал контракт на дебютный поединок в супертяжелом весе против Карлоса Такама из Камеруна.

По словам промоутера нашего соотечественника Александра Красюка, соперник экс-чемпиона мира после срыва боя 25 мая раздумывал над необходимостью выходить в ринг с Усиком.

"У Карлоса Такама был контракт с Matchroom Boxing, который истек. И, конечно, для любого боксера отмена боя и перенос его – это некий стресс, с которым нужно бороться. Потом Такам несколько недель подумал, связался с Эдди Хирном и сказал, что готов осенью встретиться с Александром Усиком. Все идет своим чередом, даст Бог, никто не травмируется и бой состоится в намеченное время. По неподтвержденной информации он состоится в средине октября в Чикаго. Почему мы говорим, что по неподтвержденной? Потому что, мы еще не имеем подписанных контрактов, с момента, когда мы их получим, то сможем официально объявить об этом поединке", – сказал Красюк в интервью LuckyPunch.

Как сообщал OBOZREVATEL, Федерация бокса Украины объявила бойкот чемпионату мира 2019 года, который пройдет в сентябре в России.

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