Небитый украинский супертяж победил в разгромном бою во Франции. Видео

Непобедимый украинский супертяжеловес Виктор Выхрист (5-0, 4 КО) в пятницу, 27 ноября, победил поляка Камила Соколовского (10-20-2, 4 КО).

6-раундовый поединок на вечере бокса в Нанте, Франция, завершился единогласным решением судей – 60-53, 60-53, 60-53.

28-летний Выхрист доминировал на канвасе, раз за разом донося свои мощные удары в голову опонента, в третьем раунде отправив польского боксера в нокдаун. Соколовский также старался огрызаться, несколько раз попав в украинца. Ближе к концовке преимущество нашего соотечественника стало более явным. Выхрист постоянно атаковал, но нокаутировать соперника так и не смог.

Как сообщал OBOZREVATEL, свой предыдущий бой Выхрист провел 31 октября, удосрочив немца Якупа Саглама (43-7, 39 КО).

20 сентября Виктор нокаутировал лучшего боксера Испании Габриэля Энгуему (10-9, 6 КО) на вечере бокса Top Boxing Generation, который состоялся в Днепре.