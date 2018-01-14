Небитый украинский боксер добыл яркую победу в Чикаго

Украинский боксер Дмитрий Митрофанов (2-0, 2 КО), выступающий в среднем весе, добыл свою вторую победу на профессиональном ринге. На вечере бокса в Чикаго 27-летний уроженец Чернигова избил американца Маркуса Уиллиса (17-4-3, 4 КО).

Бой продолжался восемь раундов, по итогам которых все судьи единогласно отдали победу нашему соотечественнику со счетом 80:72.

Дмитрий Митрофанов

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Напомним, что в октябре прошлого года Митрофанов На арене в Элк-Гроув-Вилледж в своем дебютном поединке одолел американца Брэндона Мэддокса (7-1, 5 КО).

Шестираундовый поединок в весовой категории до 72.5 кг завершился досрочно.

Ранее Дмитрий, который является одним из самых известных украинских боксеров-любителей, стал победителем 67-го международного турнира "Странджа", который прошел в столице Болгарии.