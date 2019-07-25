"Не знаю, что со мной случится": Гвоздик, шокировавший "правдой" о войне с РФ, сделал признание

Украинский чемпион полутяжелого веса Александр Гвоздик назвал звезду хевивейта Энтони Джошуа соперником, с которым мечтал бы когда-нибудь встретиться в ринге.

"Сложно ответить на вопрос, кого бы я хотел выбрать в соперники. Я даже не хочу отвечать на этот вопрос. Мне сейчас предстоит самый тяжелый бой в моей жизни. Помечтать? Я мечтаю выиграть у Артура Бетербиев. Тут даже не вопрос заглядывания кому-то за спину. Просто впереди меня ожидает тяжелый поединок, суперкрутой соперник. Так что о чем тут говорить… Но да, могу сказать – Энтони Джошуа. Правда, не знаю, что со мной случится после того, как он мне кинет свой левый джеб", – с улыбкой заявил Гвоздик в интервью YouTube-каналу "ZeRingШоу".

Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Гвоздик шокировал украинцев "правдой" о войне с Россией. В частности, боксер не считает РФ страной-агрессором. Кроме того, чемпион по версии Всемирного боксерского совета (WBC) не видит ничего плохого в том, что украинцы ездят в Россию.

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