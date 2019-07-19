"Не все зависит от меня": Гвоздик сделал заявление о бое с Бетербиевым

Чемпион мира в полутяжелом весе по версии WBC украинец Александр Гвоздик заявил, что готовиться к предстоящему бою с россияниным Артуром Бетербиевым будет в США.

"Отличные эмоции, мы движемся вперед. Наконец-то все произошло. Теперь только готовиться и побеждать. Бетербиев — боксер силового плана, жесткий панчер. Будем искать ключи под его ошибки", — поделился планами украинец в интервью YouTube-каналу "Большой куш".

Александр Гвоздик

Гвоздик рассказал, что пока не смотрел бои с участием российского боксера, но собирается изучить Бетербиева в самое ближайшее время.

"Мы сейчас встретимся с моим тренером и выберем правильную стратегию, чтобы нейтрализовать его сильные места. Пока я со своим тренером– Тедди Атласом, еще не общался, но какие-то наброски мы уже обсудили. В целом подготовка не будет отличаться. Она будет проходить в США, будет другая тактика и работа под другого оппонента, но в целом подготовка будет схожей.

Хотелось бы боксировать чаще. Уже четыре месяца без боя. Хотелось бы иметь минимум три поединка в год, но не получается. Не все зависит от меня", –сказал в завершении разговора Александр Гвоздик.

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Напомним,что украинский чемпион по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в полутяжелом весе Александр Гвоздик подписал контракт на объединительный бой с россиянином Артуром Бетербиевым, который должен состоятся 18 октября.

Эту информацию в комментарии "РИА Новости" подтвердил менеджер нашего соотечественника Эгис Климас. "Об этом поединке было абсолютно легко договориться: нам предложили, и мы не отказывались. Бетербиев – хороший боксер с большим опытом, с большой любительской карьерой. Ни для одного из них этот бой не будет легким, а победитель уйдет с двумя поясами", – заявил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, генеральный секретарь Федерации бокса России (ФБР) Умар Кремлев выразил уверенность в победе своего соотечественника Артура Бетербиева над украинцем Александром Гвоздиком.

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