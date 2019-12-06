"Не витаю в облаках": Усик прокомментировал реванш Джошуа – Руис

Украинский боксер Александр Усик признался, что реально оценивает свои шансы в супертяжелом дивизионе и не намерен спешить с поединком против победителя реванша Джошуа – Руис.

Рассказывая о своих ожиданиях от боя 7 декабря, наш соотечественник отметил, что ему все равно, как закончится противостояние.

"Это просто поединок. Я не витаю в облаках и не думаю о поясах. Мне реально нравится боксировать. Если следующий бой будет за пояс, буду очень рад. Если это будет бой не за пояс, а просто люди соберутся посмотреть... Например, с Чисорой, мне кажется, получился бы великолепный поединок. Он старик, но с такими мехами... Он – красавец. Я не держусь за пояса. Мне нужны бои, нужен бокс. Для меня выгоднее бой с Джошуа. Чисто по бабкам, прикиньте. И бокс, и фаны, и Британия..." – сказал Усик в интервью своему официальному YouTube-каналу.

Отметим, что Александр посетит бой британца и мексиканца, а также встретится с Дереком Чисорой.

Как сообщал OBOZREVATEL, легендарный Владимир Кличко дал однозначный прогноз на реванш Джошуа – Руис, восхитившись обоими боксерами.

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