Не Усик и Свитолина: 5 "серых кардиналов" украинского спорта в 2018 году

В историю входят спортсмены - именно они завоевывают победы, поднимают кубки над головой и потом долго раздают интервью. Но если посмотреть на ситуацию в корне, то совсем не спортсмены являются творцами своего успеха.

Сегодняшний спорт - это не только игра на поле/зале/корте или бой в ринге, это еще и бизнес, приправленный имиджевым развитием игрока. И порой сам спортсмен даже не знает, как он попал в тот или иной турнир и что у него по графику на следующей неделе. Все под контролем у его менеджера, агента или промоутера. Именно эти люди сегодня управляют спортивным миром и создают "свиту", которая делает королей.

OBOZREVATEL заглядывает за кулисы украинского спорта и определяет, кто в прошедшем году действительно вершил его судьбу.

Александр Красюк

Чем занимается: генеральный директор боксерской промоутерской компании К2, промоутер Александра Усика

Наибольшее достижение: привел Усика к абсолютному чемпионству в первом тяжелом весе и вывел украинца на топ-рынок мирового бокса

Когда говорим про успехи Александра Усика, подразумеваем также работу его тезки - Александра Красюка. Топ-менеджер украинского бокса, который привел Усика к нынешним успехам и ведет к будущим.

Александр Красюк

Красюк "ударил по рукам" с Усиком в 2013-м, когда компания промоутера К2 подписала контракт с тогда еще только олимпийским чемпионом. После того промоутер крепко взялся за карьеру боксера и раскрутил ее до максимума - абсолютного чемпионства в первом тяжелом весе.

За прошедший год Красюку удалось сделать Усика участником Всемирной боксерской суперсерии (WBSS), что дало возможность быстрее обычного объединить все пояса. Ну а главное достижение Красюка как менеджера - договоренность с британским топ-промоутером Эдди Хирном. Работа с Хирном открывает Усику выход на бои в Великобритании с лучшими боксерами современности в супертяжелом весе - это вершина бокса, куда украинский боксер может подняться уже совсем скоро. И во многом благодаря Красюку.

Александр Красюк вместе с Эдди Хирном www.instagram.com/alex.krassyuk

Анатолий Ломаченко

Чем занимается: боксерский тренер, который сделал Василия Ломаченко чемпионом в легком весе и помог Усику стать абсолютным чемпионом

Наибольшее достижение: два пояса и признание Василия Ломаченко

Чисто спортивный и очень скромный, антипод любого менеджера или агента - Анатолий Ломаченко публичному вниманию предпочитает тихую усердную работу. Возможно, именно это легло в основу успехов Ломаченко-старшего, которого сейчас считают одним из лучших боксерских тренеров мира.

Анатолий Ломаченко

Анатолий Ломаченко вместе с сыном Василием в боксе с ранних лет - он учил его азам бокса, заставлял ходить на руках и решать головоломки (казалось бы, зачем это надо боксеру), выводил на первые аматорские турниры и готовил к чемпионским боям. Идеальный тандем "отец-сын", в котором "Папаченко" провел не менее идеальную и очень кропотливую работу (вплоть до того, что ради бокса заставлял сына ходить на танцы).

Но Ломаченко-старший не просто боксерский тренер, которых в мире десятки и сотни. Анатолий Николаевич - отличный психолог и многогранный специалист, который видит бокс в деталях. За годы работы он сделал Василия фактически идеальным во всем, привив сыну отличную технику боя. А человеческие качества позволяют ему добиваться успеха в разных направлениях.

Новости Украинец Анатолий Ломаченко признан тренером года в США

"Анатолий Ломаченко создал ту команду (на Олимпийских играх 2012. - прим. авт.), хотя скромность мешает ему сказать, что это так. Спросите у Усика: дело не только в боксе. Анатолий Николаевич психолог, лидер, ты внимаешь каждому его слову, ведь абсолютно все, что он говорит, приносит пользу и работает", - рассказывал как-то в интервью чемпион мира WBC в полутяжелом весе Александр Гвоздик.

"Сначала мне не хватало мужества сказать ему, что многие его методы не работают. Люди думали, что мы сумасшедшие, но все это давало нам умственное превосходство над соперниками", - резюмировал Гвоздик.

Вадим Шаблий

Чем занимается: футбольный агент большинства лучших украинских игроков

Наибольшее достижение: переход Андрея Ярмоленко в "Боруссию" и "Вест Хэм", карьера Руслана Малиновского в Бельгии

Футбольным миром уже не первый год руководят агенты - в их руках судьбы многих игроков, именно они предлагают клубам футболистов и устраивают все договоренности. В Украине одним из первых таковых, кто вышел на масштаб европейского рынка, стал Вадим Шаблий.

Вадим Шаблий (слева) вместе с Андреем Ярмоленко facebook.com/vadim.shabliy

Интересно, что Шаблий особо не учился быть менеджером или агентом, а изначально вообще был рядовым футболистом. Но карьера не задалась из-за травмы, и со временем Шаблий попал в агентский бизнес. А дальше все пошло-поехало - первые сделки-успехи, нужные связи и наработки, организация своей агентской компании. В итоге у Шаблия в клиентах - добрая часть "Динамо" и "Шахтера", а также других лучших команд Украины. Порою во время заезда какой-то команды в отель, когда туда приходит Шаблий, к нему подходят и общаются с десяток игроков.

В последние годы главной фишкой агента стала работа с бельгийским рынком - благодаря своим связам в Бельгии Шаблий помог устроиться в местные клубы многим молодым украинским футболистам. Да, большинство из них не заиграло, но это проблема больше самих игроков. Но есть и очень удачные примеры: Игорь Пластун сейчас играет в "Генте" основным защитником и получил дебютный вызов в сборную, а Руслан Малиновский и вовсе производит фурор. А есть еще "уже ветеран" Евгений Макаренко, который обрел вторую футбольную жизнь в "Андерлехте".

Также именно Шаблий устроил многострадальный уход Андрея Ярмоленко из "Динамо". Трансфер звездного полузащитника в "Боруссию" стал для всего украинского футбола своеобразным подвигом, а не только для Ярмоленко и "Динамо" (которые до этого не могли разлучиться многие годы).

Стефан Гуров

Чем занимается: спортивный менеджер, директор промоутерской компании Top Five Management

Наилучшее достижение: помог Элине Свитолиной выйти в число топ-теннисисток мира

За прошедший год женский теннис Украины прилично набрал обороты, вершиной чего стали победы Элины Свитолиной и ее четвертая позиция в мировом рейтинге WTA. Но кроме Свитолиной на мировых кортах также порадовали и наши молодые надежды - Марта Костюк, Даяна Ястремская, Ангелина Калинина и другие. И за всем этим в основном стоит работа одного человека - Стефана Гурова.

Стнфан Гуров btu.org.ua

Гуров сегодня - ведущий менеджер в украинском теннисе, который глобально взялся за продвижение наших теннисисток. Еще в 2011-м болгарин запустил свою компанию Top Five Management, клиентами которой сейчас уже являются 24 теннисиста разных возрастов во главе с Элиной Свитолиной. Карьера Свитолиной - показательный успех работы Гурова на просторах мирового тенниса, благодаря чему Украина получила свою звезду на теннисном Олимпе.

Теперь же Гуров, создав свой рецепт успеха благодаря Свитолиной, расширяет горизонты и берет под крыло новых украинских талантов. И почти нет сомнений, что в 2019-м кто-то еще из подопечных Стефана (например, Ястремская) удивит нас на мировых кортах.

Максим Михельсон

Чем занимается: баскетбольный тренер "Черкаських Мавп" и сборной Украины

Наибольшее достижение: фактически воспитал Святослава Михайлюка и помог другим украинским талантам

Самый спортивный специалист из этой пятерки, который никак не вписывается в компанию к менеджерам и агентам. Но на деле Максим Михельсон оказался в эпицентре украинского баскетбола.

Максим Михельсон fiba.basketball

"Виной" всему - переход украинца Святослава Михайлюка в клуб НБА "Лос-Анджелес Лейкерс". По сути, Михайлюка можно назвать воспитанником Михельсона, который работал с баскетболистом еще в юношеской команде Черкасс. А дальше - дорога во взрослый баскетбол и помощь Святославу с переездом в Америку.

А пока Михайлюк 4 года учился в университете и выступал в студенческой лиге NCAA, тренер часто помогал своему ученику и в итоге "провел" того вплоть до драфта NBA (где тоже в решающий момент был рядом со Святославом). Да, пока Михайлюк - не главная украинская звезда, но вскоре наверняка станет ею, и большая заслуга в этом - именно у Михельсона. А кроме Святослава в NBA (в Лиге развития НБА) играет еще один "подопечный" Михельсона - Александр Кобец (за "Вашингтон Уизардз").

Также Максим Сергеевич за прошлый год неплохо "повоевал" непосредственно и на площадке. Его "Черкаськи Мавпы" выиграли чемпионат Украины, а сам Михельсон также работает и в сборной Украины (вторым тренером), которая продолжает борьбу за путевку на Кубок мира 2019.