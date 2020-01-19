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19 января • обновлено в 23:21
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"Не сможет": Тайсон Фьюри "поставил крест" на Ломаченко

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Знаменитый британский супертяжеловес Тайсон Фьюри (29-0-1, 20 КО) уверен, что Теофимо Лопес (15-0, 12 КО) расправится с украинцем Василием Ломаченко (14-1, 10 КО).

Тайсон Фьюи и Василий Ломаченко

Тайсон Фьюи и Василий Ломаченко

"Комми — очень крутой боец. А Лопес прошел сквозь него, как горячий нож в масло. Он супертяжеловес на маленьких ножках. Никому в легком весе его не победить. Даже Ломаченко", – сказал экс-чемпион мира в эфире Youtube-канала iFL TV.

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Как сообщал OBOZREVATEL, Теофимо Лопес готовится дать настоящий бой украинскому суперчемпиону Василию Ломаченко.

Недавно промоутер обоих боксеров Боб Арум назвал дату и место проведения боя Ломаченко – Лопес.

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Автор
Максим Богданов
Персоны
Василий Ломаченко Тайсон Фьюри Теофимо Лопес
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