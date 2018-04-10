"Не могу сидеть дома и ждать": обидчик Кличко "наехал" на Тайсона Фьюри

Чемпион мира по версиям WBA Super, WBO, IBF, IBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа (21-0, 20 КО) потребовал от Тайсона Фьюри (25-0, 18 КО) предпринять более активные шаги, по возращению в большой бокс.

"Именно Фьюри был тем парнем, которому я бросил вызов сразу после боя с Кличко, и до сих пор не отказываюсь от этого. Нет смысла отрицать, что Тайсон знает, как боксировать. Он хороший боксер. Однако, я не могу сидеть дома и ждать его возвращения. У меня есть карьера и цели, которых я хочу достигнуть, поэтому для меня важно только то, что делаю я", - заявил Джошуа в интервью Sky Sports.

Напомним, что 1 апреля Джошуа в тяжелом бою завоевал четыре чемпионских пояса.