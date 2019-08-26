"Не могу дождаться": Ломаченко дал первое интервью в Лондоне перед боем с Кэмпбеллом

Украинский чемпион мира по версиям WBA и WBO в легком весе Василий Ломаченко прибыл в Лондон на бой с британцем Люком Кэмпбеллом и вспомнил свою победу на Олимпиаде в Лондоне-2012.

По словам украинца, он полностью готов к поединку, который запланирован на 31 августа.

Василий Ломаченко и Люк Кэмпбелл встретятся 31 августа skysports.com

"Мне понравился тренировочный лагерь. Я готов на 100% и усердно тренировался. Мне это нравится. Я люблю бокс и я люблю тяжелую подготовку. На этот раз подготовка далась не слишком сложно. Не знаю почему, но это было легче, чем перед моим последним боем с Кроллой", - цитирует Ломаченко Sky Sports News.

Василий признался, что у него остались хорошие воспоминания от Лондона, в котором в 2012 году он второй раз в карьере стал чемпионом Олимпийских игр.

"Я не могу дождаться боя и я очень взволнован. Я хочу почувствовать момент и получить эмоции от поклонников. Золото Олимпийских игр в Лондоне? Это была моя вторая Олимпиада, моя вторая золотая медаль. У меня было время увидеть Лондон, и мне очень понравилось. У меня остались хорошие воспоминания от увиденного. В Лондоне особенные люди, они уважают боксеров и бокс. Они понимают боксерские стили", - отметил украинец.

Как сообщал OBOZREVATEL, за неделю до боя Ломаченко - Кэмпбелл букмекеры существенно изменили котировки на победителя.

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