Не Джошуа: промоутер назвал возможных соперников Усика в чемпионском бою

Промоутер из компании Matchroom Boxing Едди Хирн заявил, что Александр Усик (18-0, 13 КО) может подраться с победителем боя между Джо Джойсом (11-0, 10 КО) и Даниэлем Дюбуа (15-0, 14 КО) за титул WBO.

Как сообщает издание Boxing24/7, поединок между украинцем и одним из вышеуказанных супертяжеловесов возможен, если Энтони Джошуа заставят отказаться от пояса ради встречи с Тайсоном Фьюри. Усик является первым номером в списке претендентов на WBO, а Дюбуа – вторым.

Отметим, что с Джойсом Александр встречался в 2013 году в рамках Мировой серии бокса, победив британца по решению судей. Возможные соперники нашего соотечественника определят сильнейшего в субботу, 28 ноября.

Как сообщал OBOZREVATEL, Хирн заявил, что Джошуа не настроен на обязательную защиту титула против Усика, поскольку хочет стать абсолютным чемпионом мира. Промоутер назвал три варианта проведения его боя с Фьюри.