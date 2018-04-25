Не бокс: Ломаченко провел необычную тренировку перед боем с Линаресом

Двукратный Олимпийский чемпион Василий Ломаченко (10-1, 8 КО) продолжает в США подготовкук бою с 32-летним Хорхе Линаресом (44-3, 27 КО) из Венесуэллы. Обладатель пояса по версии Всемирной боксерской организации во втором полулегком весе у себя в Intagram выложил видео с необычным занятием.

Наш соотечественник тренирует концентрацию, переставляя фигурки разных цветов. Такие упражнения на развитие памяти и внимательности в лагере Ломаченко ввёл психолог боксёра Андрей Колосов.

РанееЛомаченко показал, как будет бить Линареса. Бой Встреча пройдет12 мая в Madison Square Garden .