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14 марта • обновлено в 19:03
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Названы существенные недостатки Усика в супертяжах

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Британский промоутер Эдди Хирн считает, что у непобедимого украинского боксера Александра Усика (17-0, 13 КО) не хватает внешних данных для поединков в супертяжелом весе.

Александр Усик

Александр Усик

t.me/Usyk17

"У Усика есть существенные недостатки в супертяжелом весе. Но то, что он уступает в габаритах и силе, он компенсирует скоростью и мастерством. Сможет ли Усик работой ногами и своими навыками победить силу воли и мощь Чисоры на домашней арене?" – задал риторический вопрос Хирн в интервью Sky Sports.

Как сообщал OBOZREVATEL, о бое Усик - Чисора уже было объявлено официально. Встреча состоится 23 мая на арене "O2" в Лондоне.

27 октября Чисора досрочно победил Дэвида Прайса на вечере бокса в Лондоне.

13 октября Усик победой техническим нокаутом дебютировал в супертяжелом дивизионе. Наш соотечественник в США легко разобрался с местным ветераном Чаззом Уизерспуном (38-4, 29 КО).

Ранее непобедимого крымчанина засекли в аэропорту Лондона в медицинской маске, стилизированной под маску супергероя.

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Читайте все новости по теме "Усик - Чисора" на OBOZREVATEL.

Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Тема
Усик - Чисора
Персоны
Эдди Хирн Александр Усик
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