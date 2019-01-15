Названы соперники Джошуа на ближайший бой

Чемпион WBA Super, IBF, WBO в супертяжелом весе британец Энтони Джошуа (22-0, 21 КО) следующую защиту титулов проведет 13 апреля в Лондоне (Англия) на стадионе Уэмбли.

По словам его промоутера Эдди Хирна, шансы помериться силами с Джошуа есть у чемпиона WBC американца Деонтея Уайлдера (40-0-1, 39 КО) и у британцев Тайсона Фьюри (27-0-1, 19 КО) и Диллиана Уайта (25-1, 18 КО).

Эдди Хирн и Энтони Джошуа

"Команда Уайлдера ведет себя странно. Сидят ниже травы, тише воды. Хотят ли они боя? Нет, не думаю. Иначе они бы уже давно мне об этом сообщили. Мы им отправляем предложения, контракты, процентное распределение призового фонда. И все без толку. Но мы делаем все, что в наших силах, чтобы бой Джошуа vs Уайлдер состоялся. Правда, по состоянию на сегодня мне кажется, что больше шансов даже на бой Джошуа vs Фьюри...", — цитирует Хирна Sky Sports.

Претендент Уайт, который считается фаворитом на бой с Джошуа, не скрывает недовольства полученным предложением.

"Буквально вчера утром разговаривал с Уайтом. Он не скрывает, что хочет сорвать большой куш в поединке с Джошуа. Пожалуй, это справедливо. Ведь он прошел тяжелый путь к своему статусу. Но ему нет резона торопиться. Он может подождать, стать обязательным претендентом по линии WBO. Но если он пожелает получить бой уже и сейчас — 13 апреля — то такая возможность у него будет", — отметил Хирн.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ночь на 23 декабря Диллиан Уайт (25-1, 18 КО) в бою-реванше против Дерека Чисоры (29-9, 21 КО) отстоял титулы чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBC Silver и WBO International.

Поединок между британцами прошел в Лондоне на "Арене О2" и завершился убийственным нокаутом Чисоры в 11-м раунде.

2 декабря Уайлдер (40-0-1, 39 КО) не смог победить британца Тайсона Фьюри (27-0-1, 19 КО). Поединок на арене Staples Center в Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США)сенсационно завершился вничью.

Джошуа свой крайний бой провел 23 сентября, нокаутировав россиянина Александра Поветкина.

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