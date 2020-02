Названы дата и место чемпионского боя украинского боксера

Чемпионский бой за титулы WBC и WBO в первом полусреднем весе между украинцем Виктором Постолом и Хосе Рамиресом состоится 9 мая в городе Фресно, штат Калифорния.

Как сообщает авторитетный журналист издания The Athletic Майк Коппинджер у себя в Twitter, поединок пройдет недалеко от родного города Рамиреса, где он провел восемь профессиональных боев.

Sources: Jose Ramirez’s unified title defense vs. Viktor Postol will headline ESPN on May 9 in Fresno, California, the city near Ramirez’s hometown where he’s fought eight times as a pro. Ramirez-Postol was slated for Feb. 1 in China, but was postponed due to coronavirus outbreak