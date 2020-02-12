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12 февраля • обновлено в 18:38
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Названы дата и место чемпионского боя украинского боксера

1.3т
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Чемпионский бой за титулы WBC и WBO в первом полусреднем весе между украинцем Виктором Постолом и Хосе Рамиресом состоится 9 мая в городе Фресно, штат Калифорния.

Как сообщает авторитетный журналист издания The Athletic Майк Коппинджер у себя в Twitter, поединок пройдет недалеко от родного города Рамиреса, где он провел восемь профессиональных боев.

Виктор Постол

Виктор Постол

ZN.ua

В общей сложности на счету соперника нашего боксера 25 побед из 25 возможных, 17 из которых были добыты нокаутом. Украинец, потерпевший всего 2 поражения в 31 бое, во второй раз попытается вернуть себе титул WBC после неудачной попытки в 2018 году.

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Как сообщал OBOZREVATEL, изначально поединок Постола против американца должен был состояться 1 февраля в Китае, но был отменен из-за эпидемии коронавируса.

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Темы
WBO WBC
Персоны
Виктор Постол Хосе Рамирес
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