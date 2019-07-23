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Названа причина смерти известного российского боксера

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Названа причина смерти известного российского боксера Максима Дадашева (13-0, 11 КО), который 23 июля скончался в одном из госпиталей штата Мэриленд (США).

По словам представителей команды Максима, у боксера не выдержало сердце на фоне осложнений после травм, полученных в бою с Сабриэлем Матиасом.

Максим Дадышев

Максим Дадышев

Новости
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Как сообщал OBOZREVATEL, 28-летний Дадашев был госпитализирован в критическом состоянии после поражения пуэрториканцу. Бой был остановлен в 11-м раунде по инициативе секунданта россиянина.

Максиму провели двухчасовую операцию из-за субдуральной гематомы. Чтобы ликвидировать отек, пришлось удалить часть черепа.

После этого спортсмена ввели в медикаментозную кому. Нейрохирург Мэри Кобб, проведшая операцию Дадашеву заявляла, что у боксера было сильное кровотечение.

23 июля Максим Дадашев скончался не приходя в сознание в клинике штата Мэриленд

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Dell Alex
Dell Alex
Помер Максим - и х...й с ним ))))))))))))
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