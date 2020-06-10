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10 июня • обновлено в 11:33
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Названа причина, по которой Гвоздик завершил карьеру

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Менеджер боксера Александра Гвоздика Эгис Климас заявил, что украинец завершил профессиональную карьеру, поскольку решил посвятить себя бизнесу.

"Он является очень умным парнем и понимает, что не сможет одновременно заниматься и бизнесом, и боксом. Ему нужно посвятить себя одному из этих дел на 100%. Поэтому он и принял такое решение", – рассказал Климас в интервью ESPN.

Александр Гвоздик

Александр Гвоздик

Он также заверил, что уход из бокса не связан с поражением Гвоздика в чемпионском бою против россиянина Артура Бетербиева в октябре 2019 года.

"На самом деле именно возможность проведения реванша против Бетербиева и удерживала его в ринге. Россиянин мотивировал его. Он может передумать, если кто-то устроит ему реванш", – добавил менеджер.

Как сообщал OBOZREVATEL, последний поединок Гвоздика состоялся в октябре 2019 года против Артура Бетербиева, который владел поясом IBF. В нем украинец был нокаутирован.

Он стал чемпионом мира по версии WBC в декабре 2018 года после победы над Адонисом Стивенсоном. В марте 2019-го украинец защитил титул, досрочно победив француза Дуду Нгумбу.

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Автор
Михаил Морозов Михаил Морозов
Персоны
Эгис Климас Александр Гвоздик
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