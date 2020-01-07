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7 января • обновлено в 10:32
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Названа окончательная дата и место боя Усика

Названа окончательная дата и место боя Усика
Промоутер сделал откровенное заявление
2.1т Читать материал на украинском

Непобедимый украинец Александр Усик (17-0, 13 КО) с большой вероятностью проведет бой с британцем Дереком Чисорой (32-9, 23 КО) 28 марта в Лондоне на "О2-Арене".

"Переговоры сторон продолжаются. Все будет ясно в ближайшие недели. Мы все еще ждем разъяснений от боксерских организаций о том, в каком порядке боксеры защищают свои титулы. Дата 7 марта практически нереальна. Зато мы забронировали на 28 марта "О2-Арену", – приводит слова промоутера Эдди Хирна Sky Sports.

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Напомним, что Дерека Чисору называют наиболее реальным претендентом на роль соперника Усика в следующем бою. В СМИ фигурировали две даты потенциального поединка украинца и британца – 8 февраля и 29 февраля 2020 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Усик заявил, что в своем следующем поединке не собирается драться с победителем боя-реванша Руис – Джошуа.

27 октября Чисора досрочно победил Дэвида Прайса на вечере бокса в Лондоне.

13 октября Усик победой техническим нокаутом дебютировал в супертяжелом дивизионе. Наш соотечественник в США легко разобрался с местным ветераном Чаззом Уизерспуном (38-4, 29 КО).

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Автор
Максим Богданов
Тема
Усик - Чисора
Персоны
Александр Усик Дерек Чисора
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