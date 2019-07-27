Названа точная дата и место первого боя Усика в супертяжах

Экс-абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик (16-0, 12 КО) проведет свой дебютный поединок в супертяжах либо 12, либо 19 октября.

С большой вероятностью бой состоится на Wintrust Arena в Чикаго, сообщает авторитетный журналист ESPN Дэн Рафаэль со ссылкой на промоутера Matchroom Sport Эдди Хирна.

The heavyweight debut of unbeaten former undisputed cruiserweight world champion Oleksandr Usyk, whose May 25 heavyweight debut against Carlos Takam was canceled because Usyk suffered a biceps injury, will take place either Oct. 12 or Oct. 19, likely at... https://t.co/aXB7qDjiLn — Dan Rafael (@danrafaelespn) July 27, 2019

Соперником непобедимого украинца будет камерунец Карлос Такам, с которым Усик должен был драться 25 мая.

Отметим, что ранее в СМИ в качестве базовых сроков боя фигурировал сентябрь 2019 года.

В прошлом году Усик стал победителем первого сезона Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) и абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе.

После защиты титулов в бою с Тони Белью, Саша принял решение о переходе в супертяжелый вес, но из-за повреждения бицепса, его дебют в супертяжах, так и не смог состояться.

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