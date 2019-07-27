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Названа точная дата и место первого боя Усика в супертяжах

Названа точная дата и место первого боя Усика в супертяжах
Промоутер обозначил точные числа
1.3т Читать материал на украинском

Экс-абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик (16-0, 12 КО) проведет свой дебютный поединок в супертяжах либо 12, либо 19 октября.

С большой вероятностью бой состоится на Wintrust Arena в Чикаго, сообщает авторитетный журналист ESPN Дэн Рафаэль со ссылкой на промоутера Matchroom Sport Эдди Хирна.

Соперником непобедимого украинца будет камерунец Карлос Такам, с которым Усик должен был драться 25 мая.

Отметим, что ранее в СМИ в качестве базовых сроков боя фигурировал сентябрь 2019 года.

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В прошлом году Усик стал победителем первого сезона Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) и абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе.

После защиты титулов в бою с Тони Белью, Саша принял решение о переходе в супертяжелый вес, но из-за повреждения бицепса, его дебют в супертяжах, так и не смог состояться.

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Тема
Усик – Такам
Персоны
Александр Усик Карлос Такам
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