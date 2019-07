Названа точная дата и место первого боя Усика в супертяжах

Экс-абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик (16-0, 12 КО) проведет свой дебютный поединок в супертяжах либо 12, либо 19 октября.

С большой вероятностью бой состоится на Wintrust Arena в Чикаго, сообщает авторитетный журналист ESPN Дэн Рафаэль со ссылкой на промоутера Matchroom Sport Эдди Хирна.

The heavyweight debut of unbeaten former undisputed cruiserweight world champion Oleksandr Usyk, whose May 25 heavyweight debut against Carlos Takam was canceled because Usyk suffered a biceps injury, will take place either Oct. 12 or Oct. 19, likely at... https://t.co/aXB7qDjiLn