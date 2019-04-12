Названа дата боя Усик – Джошуа

Поединок британского чемпиона Энтони Джошуа и Александра Усика состоится не позднее весны будущего года.

Об этом сообщил промоутер обоих боксеров Эдди Хирн.

Энтони Джошуа и Александр Усик

"Может быть, бой будет в ноябре-декабре или самое позднее – это март-апрель 2020 года. Он должен стать обязательным претендентом на титул WBO. Я думаю, что на самом деле это вопрос больше к Усику, потому что 25 мая расскажет нам все, что нам нужно знать. Если он выйдет в ринг и нокаутирует Такама, мы можем сказать: "Делаем бой сейчас" или же мы можем сказать: "Давайте проведём еще один поединок", – цитирует менеджера vringe.com.

Как сообщал OBOZREVATEL, Энтони Джошуа назвал особенность боя с Александром Усиком.

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