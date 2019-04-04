Назван гонорар Ломаченко за бой с Кроллой

Украинский чемпион Василий Ломаченко заработает более двух миллионов долларов в качестве гонорара за бой с британцем Энтони Кроллы.

По данным издания Sport Arena, обладатель поясов по версиям Всемирной боксерской организации (WBO) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в легком весе получит гарантированную выплату в размере 2,2 млн дол.

Василий Ломаченко

Поединок Ломаченко – Кролла пройдет 12 апреля в Лос-Анджелесе на легендарной арене Staples Center. Василий станет всего лишь вторым украинцем в истории бокса, который проведет главный бой вечера в этом спортивном комплексе. Первым был Виталий Кличко, который 15 лет назад здесь провел эпичный поединок против Леннокса Льюиса.

Как сообщал OBOZREVATEL, Василий Ломаченко получил неприятные новости относительно объединительного боя с Ричардом Комми из Ганы.

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