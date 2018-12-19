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''Избить и оставить в Украине'': Беринчик пригрозил сопернику жестокой расправой

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Многообещающий бой за пояс WBO International начнется еще на взвешивании. При этом украинский боксер Денис Беринчик планирует не ограничиваться дуэлью взглядов, но и перейти к рукоприкладству.

Об этом в программе "Бурчук LIVE" сообщил сам спортсмен. Он также заверил, что в этом бою подарит украинцам незабываемое зрелище.

"Если этот титул вакантный – он по любому должен оставаться у нас в Украине. Так что для всех украинцев я устрою незабываемое зрелище. И конечно, хочется просто избить соперника", – рассказал Беринчик.

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По словам боксера, он готовится к бою уже два месяца: смотрит записи боев соперника, узнает его и нарабатывает комбинации, схемы ведения поединка, тактику и т.д.

Комментируя свое участие в проекте "Танцы со звездами", Беринчик выразил уверенность в том, что эти съемки помогут ему в бою. "Я буду вокруг него прямо танцевать и закружу ему голову", - сказал он.

Беринчик — Кристобаль

Беринчик — Кристобаль

Как сообщал OBOZREVATEL, чемпион WBO Oriental Денис Беринчик (9-0, 6 КО) сразится за пояс WBO International с филиппинцем Росеки Кристобалем (15-2, 11 КО) в субботу, 22 декабря.

Ранее Денис Беринчик выразил недовольство судейской системой и организацией чемпионата в Украине. Федерация бокса Украины отреагировала на скандальное заявление боксера.

Шоу "Бурчук LIVE" смотрите ежедневно по будням с 15:30 до 17:30 на ObozTV.

Читайте все новости по теме "Прямая трансляция" на OBOZREVATEL.

Темы
Прямая трансляцияЭфиры Oboz TVБурчук LIVE
Персона
Денис Беринчик
Место
Украина
Тег
спорт
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