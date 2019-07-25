"Начинаю ненавидеть спорт": Хабиб эмоционально отреагировал на смерть Дадашева

Чемпион UFC в легком весе дагестанский боец Хабиб Нурмагомедов шокирован ужасной смертью российского боксера Максима Дадашева.

"Этот случай нам еще раз доказывает, что спорт — это не самое главное, есть вещи куда важнее. Каждый раз, когда вижу или слышу такие новости, я начинаю ненавидеть этот спорт, в котором мы друг друга бьем.

Все временно — слава, деньги, титулы, и вся наша жизнь. Мы все уйдем с этого мира, никто не останется. Стоит задуматься. Терпения всем родным и близким Максима", — написал Хабиб в Instagram, прикрепив к посту видео его нокаутов, а также последние минуты боксера на ринге.

Новости Назван виновный в смерти известного российского боксера

Напомним, что 28-летний российский боксер был госпитализирован в критическом состоянии после поражения пуэрториканцу Сабриэлю Матиасу. Бой был остановлен в 11-м раунде по инициативе секунданта россиянина.

Как сообщал OBOZREVATEL, Максиму Дадашеву провели двухчасовую операцию из-за субдуральной гематомы. Чтобы ликвидировать отек, пришлось удалить часть черепа.

После этого спортсмена ввели в медикаментозную кому. Нейрохирург Мэри Кобб, проведшая операцию Дадашеву заявляла, что у боксера было сильное кровотечение.

23 июля Максим Дадашев скончался, не приходя в сознание, в клинике штата Мэриленд

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