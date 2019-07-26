"На тот свет": Уайлдер сделал признание о допинговом скандале с вероятным соперником Усика

Американский тяжеловес, чемпион мира по версии WBC Деонтей Уайлдер поддержал своего конкурента - британца Диллиана Уайта, которого могут отстранить из-за допинга.

По мнению американца, Уайту нужно предоставить "последний, третий шанс". Напомним, в 2012 году британец уже отбывал 2-летнюю дисквалификацию за допинг.

Деонтей Уйлдер и Диллиан Уайт BoxingScene

"Это второй случай, когда он попался на допинге. Это значит, что наказание должно быть - закон должен быть одинаковым для всех. Как по мне, нужно ввести правило трех попыток. Провалился в третий раз - и все, пожизненное отстранение. Я считаю, что людям необходимо давать второй шанс. Давайте сделаем как в бейсболе: три попытки - и ты вне игры. Считаю, что третий провал должен означать пожизненную дисквалификацию спортсмена", - сказал Уайлдер, которого цитирует Wrestlingua.

Также американский чемпион заявил, что проблема допинга в боксе возникла давно.

"Это ведь не проблема, которая возникла вчера. Но мы должны с этим бороться. Нет места допингу в боксе. Все знают о мощи моих кулаков. Мне страшно представить, что было бы, используй и я допинг. Я и без этого дерьма король нокаутов. А так я бы точно уже отправил несколько человек на тот свет. Используя допинг, вы используете оружие в ринге", - добавил Уайлдер.

Как сообщал OBOZREVATEL, британец Диллиан Уайт, которого называют возможным соперником Усика, провалил тест на допинг в преддверии выигранного им боя с Оскаром Ривасом.

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