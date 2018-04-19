"На голову выше": 4-кратный чемпион мира из России восхитился Ломаченко

Четырехкратный чемпион мира по кикбокингу из России Артем Левин является поклонником профессионального бокса и внимательно следит за его событиями. Левин считает, что лучшим боксером мира вне весовой категории является украинец Василий Ломаченко (10-1, 8 КО)

"В ближайшей перспективе я не вижу ему достойного визави. На мой взгляд, он на голову лучше всех своих соперников. Ему нужно подниматься в весе", – сказал Левин в интервью Youtube-каналу FightSpace.

По словам титулованного россиянина, предстоящий бой с Линаресом будет простым для украинца.

"Его следующий бой несет в себе только одну интригу – сможет ли Линарес продержаться до конца и будет ли лакипанч в этом поединке. Я не видел, чтобы Василий был в каких-то тяжелых нокдаунах или пропускал тяжелые удары. Даже в случае лакипанча победа останется за ним", - подытожил Левин.

Напомним, что Ломаченко продолжает в США подготовку к бою с 32-летним Хорхе Линаресом (44-3, 27 КО) из Венесуэллы. Поединок состоится 12 мая.