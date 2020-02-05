"Мы возмущены!" Федерация бокса Украины сделала резкое заявление

Федерация бокса Украины возмущена решением знаменитого украинского супертяжеловеса Виктора Выхриста (35-10, 7 КО) перейти в профессионалы.

Виктор Выхрист и Владимир Зеленский @viktor_vykhryst

"Решение об отказе Выхриста выступать за сборную Украины сообщил 27 января личный тренер Александр Ляхов – за день до подписания Выхристом профессионального контракта. К этому моменту Федерация бокса Украины не получала никаких сообщений о таких намерениях. Федерация бокса Украины в целом возмущена по поводу данного события. По нашему глубокому убеждению подобные действия спортсменов являются непрофессиональными, неспортивными и неэтичными по отношению к государству, федерации, коллегам по сборной, тренерского состава и украинского бокса в целом", - говорится в заявлении пресс-службы ФБУ.

В Федерации убеждены в том, что данный инцидент может крайне негативно повлиять на перспективы представителей сборной в супертяжелом весе принять участие в ближайшей Олимпиаде.

"Учитывая данный инцидент и возможные его последствия, Исполнительный комитет Федерации бокса Украины решил инициировать следующее:

1) Дисквалифицировать личного тренера Выхриста Александра Ляхова на 3 года от участия как тренера и секунданта боксеров на чемпионатах и Кубках Украины по боксу во всех без исключения возрастных группах.

2) Выразить недоверие менеджеру Выхриста Андрею Котельнику и запретить ему на 3 года принимать участие во всех без исключения официальных мероприятиях ФБУ", – сообщается на сайте организации.

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Как сообщал OBOZREVATEL, 28 января Виктор Выхрист сообщил, что не будет выступать в любительском боксе на Олимпиаде.

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