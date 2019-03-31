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"Мы не выйдем в ринг": тренер Кроллы сделал заявление о Ломаченко

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Тренер британского боксера Энтони Кроллы (34-6-3, 13 КО) Джо Галлахер заявил, что его подопечный не будет драться с Василием Ломаченко (12-1, 9 КО) исключительно ради денег.

"Много чего сказано о Ломаченко, он очень талантлив, но уже проигрывал, он уже падал. Люди любят бокс потому, что у андердогов есть шанс, здесь возможны апсеты. Мы выйдем и попытаемся сделать это. Мы не выйдем в ринг просто, чтобы забрать чек и поблагодарить за воспоминания, мы выйдем с надеждой вписать свои имена в историю спорта, отдадим все, что у нас есть", - заявил Галахер на пресс-конференции.

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Как сообщал OBOZREVATEL, следующий поединок украинца Василия Ломаченко состоится 12 апреля. Букмекеры уже опубликовали унизительные котировки на чемпионский бой против Кроллы.

Ранее Ломаченко рассчитывал объединить пояса в бое против Ричарда Комми, который завоевал чемпионский пояс в легком весе по версии IBF, нокаутировав россиянина Ису Чаниева. Однако ганец получил травму и бой сорвался.

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Тема
Ломаченко - Кролла
Персоны
Энтони КроллаВасилий Ломаченко
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