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"Может это от сала?" Менеджер Усика и Ломаченко сделал признание о боксерах

17.1тЧитать материал на украинском

Литовский менеджер Василия Ломаченко и Александра Усика Эгис Климас рассказал об особенностях поведения своих клиентов.

"Во-первых, ребята знают, чего они хотят. Во-вторых, сильно развита дисциплина. И боксеры хорошие. Думаю, что-то в них есть... Может, это от сала. С ними никто не хочет боксировать. Приходится сильно работать. Они сами понимали, где они. И хорошо вели себя без моих советов. Ребята скромные. Но Вася делает шоу: тореадора играет, зовет соперника – иди сюда. Саша непредсказуемый. Вроде бы ничего не планируется, но в последнюю секунду он может придумать такое, что публика просто ахнет", – рассказал 54-летний Климас в интервью "Сегодня".

Эгис Климас с Василием Ломаченко и Александром Усиком

Эгис Климас с Василием Ломаченко и Александром Усиком

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Напомним, что 10 ноября в Манчестере Александр Усик будет боксировать против англичанина Тони Белью. На кону будут стоять все чемпионские пояса. 8 декабря Василий Ломаченко выйдет в ринг против Хосе Педрасы. Поединок за объединение чемпионских поясов состоится в Нью-Йорке на арене легендарного "Медисон Сквер Гарден".

Персоны
Василий ЛомаченкоЭгис КлимасАлександр Усик
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