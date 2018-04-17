"Мне нужен": Усик сделал новое заявление из-за травмы

Украинский чемпион мира Александра Усик начал восстановительные процедуры после травмы локтя, которую он получил во время подготовки к финалу Всемирной суперсерии бокса (WBSS). Наш соотечественник поблагодарил фанатов за поддержку и призвал их дождаться поединка против россиянина Мурата Гассиева.

"Работаем с доктором, восстанавливаемся, чтобы быть скорее в форме. Спасибо за поддержку, нужно чуть-чуть подождать и обязательно бой будет. Этот бой будет, ведь он нужен и мне, и Гассиеву", – приводит слова Усика XSPORT.

Напомним, бой Усик – Гассиев был запланирован на 11 мая в аравийской Джидде, однако его проведение было отложено. Российская сторона ведет активные попытки перекупить право на организацию финала WBSS.

Как сообщал "Обозреватель", Александр Усик готов бойкотировать финал WBSS с Муратом Гассиевым, если он пройдет на "поле" соперника.