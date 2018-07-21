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"Мне недолго осталось": стало известно, что Усик сказал Гассиеву после боя

3.3тЧитать новость на украинском

Украинский боксер Александр Усик победил россиянина Мурата Гассиева в финале Всемирной боксерской суперсерии (WBSS). Встреча в Москве завершилась единогласным решением судей в пользу крымчанина.

После боя Усик подошел к осетину, чтобы обнять его и поблагодарить за бой.

"Ты молодой, у тебя еще все впереди, а мне недолго осталось. Ты красавчик!" - сказал Усик сопернику.

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Отметим, что Усик произвел настоящий фурор в Москве, выйдя на ринг под украинскую песню.

Кроме того, в андеркарте финала WBSS победу нокаутом добыл еще один украинский боксер.

Читайте все новости по теме "Усик - Гассиев" на Обозревателе.

Темы
Усик - ГассиевWBSS
Персоны
Александр УсикМурат Гассиев
Место
РоссияМосква
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Кот Бегемот
Кот Бегемот
Слава крымчанину с украинским флагом и песней "Не дамо свій край нікому"!!!
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