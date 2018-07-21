"Мне недолго осталось": стало известно, что Усик сказал Гассиеву после боя

Украинский боксер Александр Усик победил россиянина Мурата Гассиева в финале Всемирной боксерской суперсерии (WBSS). Встреча в Москве завершилась единогласным решением судей в пользу крымчанина.

После боя Усик подошел к осетину, чтобы обнять его и поблагодарить за бой.

"Ты молодой, у тебя еще все впереди, а мне недолго осталось. Ты красавчик!" - сказал Усик сопернику.

Отметим, что Усик произвел настоящий фурор в Москве, выйдя на ринг под украинскую песню.

Кроме того, в андеркарте финала WBSS победу нокаутом добыл еще один украинский боксер.