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"Мировое признание Украины": экс-чемпионка мира о боксерском топ-событии в Киеве

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Несмотря на последние успехи украинских боксеров, сегодня основные события элитного украинского бокса чаще проходят за границами Украины. Но недавно мировой бокс вдохновил и Киев - шесть дней в столице проходила Конвенция (Конгресс) WBC, где присутствовали самые топовые фигуры мирового бокса и принимались решения по важнейшим вопросам.

Конгресс WBC стал настоящим грандиозным событием для украинского бокса, и теперь мы ждем новых побед наших парней уже в ближайших боях. А пока же мы встретились с одним из главных организаторов Конгресса WBC в Киеве - Алиной Шатерниковой.

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Шатерникова, ныне являясь вице-президентом Лиги профессионального бокса Украины, выступила одним из тех, кто воплотил киевский Конгресс WBC в жизнь. Почему наш Конгресс вышел одним из самых крутых, как удивил Оскар Де Ла Хойя и разочаровал Менни Пакьяо, когда украинцам ждать мега-файтов в Киеве и о многом другом - в нашем большом интервью, первую часть которого мы публикуем сейчас.

"Теперь флаг Украины будет не только на зеленом поясе WBC, но и везде на официальном логотипе"

- После Конгресса прошло уже более двух недель. Уже "выдохнули" после насыщенной недели бокса или еще на эмоциях?

- В первую очередь хочется сказать, что Конгресс в Киеве состоялся благодаря большому желанию Виталия Кличко провести его в Украине. Наш мер очень давно ездит на конгрессы WBC, и сколько мы общаемся, он хотел привести такое мероприятие и в нашу страну.

"Мировое признание Украины": экс-чемпионка мира о боксерском топ-событии в Киеве

Алина Шатерникова на Конгрессе WBC

klitschko-brothers.com

Сам же Конгресс мы начали готовить еще с февраля, ведь это очень насыщенное и разнообразное по мероприятиям событие. Поэтому здесь нужен был структурный подход и готовность справляться с любыми трудностями и мелочами. И все прошло замечательно - в самом проведении, в организации семинаров, в концертной программе, где мы показали украинскую культуру. Также экскурсии и посещения разных мест типа Музея братьев Кличко и Зала боксерской славы. Гости были довольны в каждой мелочи, даже в том же поселении - все жили в гостинице так, как хотели. Поверьте, когда у тебя есть 600 человек, и у каждого своя маленькая просьба, очень непросто удовлетворить их все.

- Что вызвало наиболее трудностей в организации?

- Изначально много работы было с логотипом. Мы очень долго думали над концепцией, меняли-переделывали, долго рисовали саму эмблему (шар с достопримечательностями Киева). Но в итоге все получилось отлично, и мы насколько сработались, что понимали друг друга с полуслова.

"Мировое признание Украины": экс-чемпионка мира о боксерском топ-событии в Киеве

Виталий и Владимир Кличко, Леннокс Льюис, Эвандер Холифилд и президент WBC Маурисио Сулейман прибывают на Конгресс

Уже после Конгресса я получила массу писем от зарубежных коллег с восхищением от Киева. Один из топовых боксерских судей, на счету которого более 3 000 поединков с 1981 года, написал: "Я 26 лет как арбитр посещаю Конгрессы WBC, и ваш Конгресс стал самым лучшим. Вы реально переплюнули всех".

Теперь мы поставили очень высокую планку. В прошлом году, на банкете закрытия во время передачи Киеву флага Конгресса, ко мне все подходили и несколько сочувствовали. Мол, "в Баку было все так классно, вам будет тяжело". Но я уверенно отвечала: "Поверьте, мы справимся". И все отзывы показали, что мы справились.

- Что касается символики, то большим сюрпризом для украинцев стало появление флага Украины на зеленом поясе WBC. Как появилась эта инициатива, и как вы услышали об этом впервые?

- Это еще один значимый итог нашего Конгресса. Благодаря успехам в боксе, победам братьев Кличко и других ребят Украина получила такое общемировое признание. Это очень почетно и приятно, а главное - заслуженно.

"Мировое признание Украины": экс-чемпионка мира о боксерском топ-событии в Киеве

Виталий Кличко с обновленным поясом WBC

klitschko-brothers.com

Да, это был сюрприз. Такое решение принял президент WBC Маурисио Сулейман и совет директоров WBC, но я об этом узнала в неформальном общении. В один из вечеров накануне Конгресса мы имели возможность поужинать вместе с офисом орг. комитета WBC, и только там я услышала о таком приятном событии. Но для многих в украинском боксе это был приятный сюрприз.

- Флаг Украины увенчал только зеленый пояс WBC, или он в целом закрепился на логотипе WBC и будет присутствовать там везде и постоянно?

- Он будет закреплен на логотипе на всех официальных изображениях. Да, пока на сайте WBC виден старый логотип, но это лишь потому, что технически его пока не поменяли (разговор состоялся 12 октября. - прим. авт.).

"Я больше 10 лет посещаю Конгресс WBC и уверенно могу сказать, что Оскар Де Ла Хойя появляется там крайне редко. Но здесь он был, и это еще раз подчеркивает, что мы отлично справились с проведением Конгресса"

- В рамках Конгресса прошли какие-то знаковые встречи?

- В первую очередь на Конгрессе присутствует много промоутеров, которых интересуют рейтинговые комитеты. На их заседании каждый промоутер может выступить перед руководством WBC и представителями рейтингового департамента, пытаясь добиться для своего боксера лучшего места в том или ином рейтинге.

Например, я промоутер, и мой боксер находится условно на 24-й позиции. За последний год он провел много успешных боев с достойными соперниками, и я вижу его место в топ-15. В итоге я подхожу к микрофону и выступаю перед членами комитета, обосновывая, почему мой боксер заслуживает повышения в рейтинге.

"Мировое признание Украины": экс-чемпионка мира о боксерском топ-событии в Киеве

Благодаря этому на Конгресс приезжает очень много промоутеров, так как заседание рейтингового комитета - живая площадка для улучшения позиций боксеров. Сейчас же перед рейтинговым комитетом выступали и украинские менеджеры.

- Что являет собой семинар для арбитров?

- Это отменная возможность для судей получить новые знания и поднять квалификацию, он очень важен для всего мирового бокса. Сейчас в Украине появилось несколько рефери из Харькова, ранее работавших в олимпийском боксе, а теперь переходящих в профи бокс. Вот они получили отличную возможность пройти такой семинар, улучшив свои знания и понимание бокса. Ведь спикеры на таких мероприятиях - судьи с 30-летним стажем, которые готовят очень много видео-материалов и обсуждают немало спорных моментов.

- У вас есть мысли или планы стать промоутером?

- Чтобы стать промоутером, нужно быть богатым человеком. А на сегодняшний день я не считаю себя таковым. По сути, промоутер - этот тот, кто инвестирует в боксеров. Думаю, вы вряд ли можете сразу открыть крупное предприятие, ведь для этого нужен немалый капитал. Аналогично и промоутер должен иметь либо личный багаж денег, либо крупный спонсорский контракт на определенное количество ивентов в год, которые профинансирует спонсор. Поэтому на сегодняшний день я не могу стать промоутером.

А второе - функции промоутера и функционера федерации немного иные. Сейчас я занимаюсь тем, где могу быть более успешной.

- Кого так и не дождались на Конгрессе из желаемых топ-гостей? Мэнни Пакьяо ждали, но, насколько было видно, он так и не приехал...

- Да, к сожалению, его в Киеве не было. Все месседжи от WBC Пакьяо получал и читал, но не отвечал. Что ж, это его право.

Оскар Де Ла Хойя

Оскар Де Ла Хойя

Зато совершенной неожиданностью был приезд Оскара Де Ла Хойя. Мы совершенно не планировали такого, и о прибытии Оскара в Киев я узнала всего за 5 дней до самого приезда. В итоге он прилетел 3 октября, уже не на открытие, но это в любом случае было очень круто. Я больше 10 лет посещаю Конгресс WBC и уверенно могу сказать, что Оскар Де Ла Хойя появляется там крайне редко. Но здесь он был, и это еще раз подчеркивает, что мы отлично справились с проведением Конгресса.

"Залов в Украине хватает, но есть дефицит тренерского состава"

- Почему в итоге не состоялся полноценный бой Кличко и Льюиса? Об этом много говорилось, было много намеков, оба боксера за несколько месяцев до Конгресса даже начали тренировки...

- Изначально мы работали над идеей встречи двух легендарных чемпионов в ринге. С выходом их под любимые треки, но в смокингах и с дуэлью взглядов. Это рассматривалось именно как встреча в ринге, а не битва. Но затем обстоятельства изменились, и почему бой не состоялся, описано в самой истории, рассказанной на открытии (после того, как Кличко и Льюис вместе прокомментировали бой 2003-го, Виталий заявил, что главный победитель того боя - сам бокс. - прим. авт.).

- Как возникла идея совместного комментирования Виталием и Ленноксом боя 2003-го?

- У нас была команда, разработавшая такой замысел. Мы согласовывали это с Ленноксом и другими, посчитав, что людям будет очень интересно. По сути, это был непростой план, детали которого дорабатывались в процессе. И я считаю, что такой результат - наш грандиозный успех. Это действительно стало изюминкой и фишкой официального открытия.

"Мировое признание Украины": экс-чемпионка мира о боксерском топ-событии в Киеве

Леннокс Льюис и Виталий Кличко

- Виталий Кличко говорил, что на благотворительном аукционе во время Конгресса собрали 200 000 долларов для реконструкции зала в Мариуполе...

- Это проект Klitschko Foundation, который уже много лет занимается восстановлением боксерских залов в Украине. А Конгресс позволил нам помочь проекту, с помощью аукциона собрав деньги. Теперь мариупольский боксерский зал, который находится в разрухе, обретет новую жизнь. Вместе с этим, к слову, у зала будет и новое имя - WBC Boxing Gym. Так сказать, в память об этом событии.

- Как в Украине сейчас в целом дела с боксерской инфраструктурой?

- Залов хватает - в Киеве в последнее время их открывается достаточно, один лучше другого. А вот тренеров не хватает, и это проблема. Инвесторы и меценаты вкладываются в оборудование и инфраструктуру, но забывают о специалистах. О том, что тренеру также надо кормить семью, жить и развиваться.

- Почему так?

- Это человеческий фактор. Когда проблема станет острее, то и ситуация поменяется.

- Во многих видах спорта многие как спортсмены, так и спортивные специалисты уезжают заграницу, меняют гражданство...

- В боксе, к счастью, такого нет.

Во второй части интервью через несколько дней говорим о том, что мешает промоутерам проводить бои в Украине, сколько могут стоить билеты на мега-файты для украинцев, как бой Джошуа показал плохой пример и почему Великобритания сейчас на вершине бокса.

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Автор
Максим СухенкоМаксим Сухенко
Тема
WBC
Персоны
Алина ШатерниковаВиталий КличкоВладимир КличкоЛеннокс ЛьюисЭвандер ХолифилдОскар де ла ХойяМэнни Пакьяо
Место
УкраинаКиев
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