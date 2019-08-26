"Меня не волнует": Кэмпбелл дерзко высказался о Ломаченко

Британец Люк Кэмпбелл признался, что тяжело готовился к бою с украинским чемпионов Василием Ломаченко, проводя необычные спарринги.
При этом претендент заявил, что не изучал стиль своего будущего оппонента.
Люк Кэмпбелл
GQ
"В этом тренировочном лагере я кое-что изменил. Я спарринговался с тремя боксерами одновременно, это хорошая тренировка, но сначала было правда тяжело. Тебе наносят удары под разными углами и удары неожиданные, но это, вне сомнений, повышает концентрацию. У меня нет задачи проанализировать то, что делает Ломаченко. Василий не главный герой в этом бою, все зависит от моих решений. Меня не волнуют сильные стороны украинца, я просто должен показать лучшее выступление", – цитирует Кэмпбелла GQ.
Как сообщал OBOZREVATEL, мексиканец Орландо Солидо дал дерзкий совет Люку Кэмпбеллу накануне поединка против Ломаченко.
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