"Меня не волнует": Кэмпбелл дерзко высказался о Ломаченко

Британец Люк Кэмпбелл признался, что тяжело готовился к бою с украинским чемпионов Василием Ломаченко, проводя необычные спарринги.

При этом претендент заявил, что не изучал стиль своего будущего оппонента.

Люк Кэмпбелл GQ

"В этом тренировочном лагере я кое-что изменил. Я спарринговался с тремя боксерами одновременно, это хорошая тренировка, но сначала было правда тяжело. Тебе наносят удары под разными углами и удары неожиданные, но это, вне сомнений, повышает концентрацию. У меня нет задачи проанализировать то, что делает Ломаченко. Василий не главный герой в этом бою, все зависит от моих решений. Меня не волнуют сильные стороны украинца, я просто должен показать лучшее выступление", – цитирует Кэмпбелла GQ.

Как сообщал OBOZREVATEL, мексиканец Орландо Солидо дал дерзкий совет Люку Кэмпбеллу накануне поединка против Ломаченко.

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