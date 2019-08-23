Менеджеру Усика вручили медаль умершего российского боксера

Российский боксер Максим Дадашев, который трагически скончался после боя 20 июля, был посмертно награжден золотой медалью Евразийской федерации профессионального бокса (EBP).

Во время заседания конгресса организации память боксера почтили минутой молчания, пишет "Российская газета". Кроме того, менеджеру боксера Эгису Климасу, который также представляет интересы украинцев Василия Ломаченко и Александра Усика, и тренеру Бадди Макгирту была вручена почетная награда.

Максим Дадашев (слева)

"Мы скучаем по Максиму. Пусть бог хранит его и поможет его семье", – прокомментировал Макгирт.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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