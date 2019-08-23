Менеджеру Усика вручили медаль умершего российского боксера

Российский боксер Максим Дадашев, который трагически скончался после боя 20 июля, был посмертно награжден золотой медалью Евразийской федерации профессионального бокса (EBP).
Во время заседания конгресса организации память боксера почтили минутой молчания, пишет "Российская газета". Кроме того, менеджеру боксера Эгису Климасу, который также представляет интересы украинцев Василия Ломаченко и Александра Усика, и тренеру Бадди Макгирту была вручена почетная награда.
Максим Дадашев (слева)
"Мы скучаем по Максиму. Пусть бог хранит его и поможет его семье", – прокомментировал Макгирт.
Как сообщал OBOZREVATEL:
20 июля Максим Дадашев потерпел поражение от пуэрториканца Субриэля Матиаса после того, как тренер россиянина отказался выпускать подопечного на 12-й раунд.
Сразу после поединка 28-летний боксер был доставлен в госпиталь, где ему сделали операцию по трепанации черепа и ввели в медикаментозную кому.
Дадашев умер 23 июля в Мэриленде, не приходя в сознание.
Украинец Василий Ломаченко заявил, что испытал шок, узнав о смерти своего коллеги по промоутерской компании Top Rank.
Бывший абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик посвятил Максиму трогательное стихотворение.
Экс-тренер Николая Валуева обвинил в смерти Дадашева его американского наставника.
Позже появилось видео последних минут жизни Максима Дадашева.
Российский эксперт назвал виновных в смерти боксера.
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