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22 октября • обновлено в 16:37
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"Мал размером. Это забавно": знаменитый экс-чемпион оценил шансы Усика в супертяжах

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Бывший чемпион мира в двух весовых категориях Пол Малиньяджи выразил уверенность в том, что украинец Александр Усик сможет стать топ-бойцом супертяжелого дивизиона.

Американец позитивно оценил дебют нашего соотечественника в хевивейте, когда Усик победил техническим нокаутом Чазза Уизерспуна.

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Усик – Уизерспун

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"Уизерспун позволял ему работать, но Усик не хотел всем рисковать. Я думаю, вы увидите более лучшего Усика. И чем больше будет имя, тем больше будет шанс для Усика выглядеть лучше. Я думаю, Усик сможет стать топ-бойцом дивизиона. Я считаю, Усик немного мал размером, но он очень умелый и будет головной болью любому, кто выйдет против него в ринг. Это забавно", – приводит слова Малиньяджи vringe.com.

Как сообщал OBOZREVATEL, Всемирный боксерский совет оконфузился с Александром Усиком на конгрессе в Мексике.

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Персоны
Александр Усик Пол Малиньяджи
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