Максим Дадашев умер: что произошло с российским боксером

Спортивный мир потрясен — российский боксер Максим Дадашев скончался в США в результате травм, полученных во время боя, который состоялся в ночь на 20 июля.

Максим Дадашев sb.by

Напомним, что в 11-м раунде поединка за звание обязательного претендента на пояс IBF в суперлегком весе с пуэрториканцем Сабриэлем Матиасом россиянин пропустил мощный удар слева, но с трудом устоял на ногах. Матиас пошел добивать соперника, но нокаутировать не сумел, так как угол россиянина остановил поединок. Дадашев пытался покинуть ринг с помощью нескольких членов команды. Затем у боксера началась рвота и парамедики на носилках доставили его в скорую.

В карете скорой Дадашев потерял сознание, а уже в больнице врачи обнаружили у него отек мозга и приняли решение проводить операцию. Ему сделали трепанацию черепа. Однако спортсмен и в дальнейшем находился в критическом состоянии.

Максим Дадашев -— 28-летний российский боксер. Он трижды становился призером чемпионатов России в любительском боксе. Профессиональную карьеру начал в 2016 году, и поражение против Матиаса стало для него первым на профи-ринге. В 13 поединках, проведенных до этого, он неизменно выходил победителем (11 нокаутов). Российский участник Европейских игр 2015 года, мастер спорта России международного класса.

Как сообщал OBOZREVATEL, представители команды боксера назвали причину смерти Максима Дадашева.

О спорте во всей красе – в нашем Instagram!