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30 марта • обновлено в 20:43
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Майк Тайсон вспомнил нападение своего тигра на незнакомку

2.1т
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Легендарный боксер Майк Тайсон вспомнил, как один раз заплатил 250 тысяч долларов незнакомке, которая серьезно пострадала после укуса его бенгальского тигра.

"Кто-то перепрыгнул через мой забор и начал играться с тигром. Животное не было знакомо с женщиной, что и привело к инциденту. На меня хотели подать в суд, пока не узнали, что она сама вторглась на мою собственность. Когда я увидел ее руку, то тут же заплатил ей 250 тысяч долларов, поскольку она была изуродована", – цитирует слова Тайсона издание The Sun.

Майк Тайсон и его бенгальский тигр

Майк Тайсон и его бенгальский тигр

The Sun

Стоит отметить, что бенгальский тигр жил у знаменитого боксера в качестве домашнего питомца на протяжении 16 лет.

Как сообщал OBOZREVATEL, Майк Тайсон признался, что в молодые годы испытывал проблемы с контролем своего либидо, приняв участие в огромном количестве оргий.

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Персона
Майк Тайсон
Место
США
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