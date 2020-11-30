Майк Тайсон признался, что курил марихуану перед боем с Роем Джонсом

Майк Тайсон заявил, что курил марихуану перед боем с другим легендарным боксером Роем Джонсом-младшим.

Как сообщает издание The Sun, оба ветерана сдали облегченный тест на наркотики, который не определяет наличие каннабиса в крови. "Железный Майк" признался, что не может отказаться от этой зависимости.

"Послушайте, я не могу не курить. Я курил во время поединков. Мне необходимо это делать. Простите. Я делаю это каждый день, и так было всегда", – сказал Тайсон.

Американец также заявил, что не собирается останавливаться на бое с Джонсом и не планирует снова завершать карьеру.

Как сообщал OBOZREVATEL, супербой двух легенд бокса неожиданно закончился вничью. Позже была опубликована статистика ударов.