"Люди! Мы сходим с ума!" Усик резко обратился к украинцам из-за "бреда" с дебатами

Чемпион мира WBC, WBO, IBF в тяжелом весе Александр Усик (16-0, 12 КО) призвал украинцев меньше поддаваться влиянию телевидения.

"За последний месяц бой Ломаченко - Кролла это лучшее, что можно было посмотреть по телевизору. Потому что по телевизору сейчас показывают одну жесть. Хоть я и не смотрю его, но на базе, где тренируюсь, я постоянно слышу разговоры. Люди общаются о том, что показывают по телевизору - про дебаты. Тот сказал то. Тот обозвал того. Люди! Мы сходим с ума! Что происходит? Мы обзываем друг друга! Мы обвиняем друг друга! Мы врем друг другу и все остальное. Кто-то хочет что-то менять, кто-то не хочет менять. Люди! Все зависит только от вас! Если вы что-то хотите изменить в своей жизни, просто берете и меняете", - заявил Усик в своем видеообращении.

Александр уверен, что каждый должен понимать, что он строитель своей жизни и никто за него это не сделает.

"Я прошу людей перестать смотреть этот бред, который нам показывают. Который мы смотрим, и который мы додумываем. Серьезно, это жесть. Перестаньте смотреть этот ящик, который достает оставшиеся мозги из нашей головы и превращает их в непонятную субстанцию, непригодную к использованию в будущем. Тот, кто решил себе что-то в жизни, должен просто это делать молча, никого не призывая или принуждая к чему-то", - подытожил наш прославленный боксер.

Напомним, что свой следующий бой Александр Усик проведет против камерунца Карлоса Такам 25 мая в Мэриленде.

Букмекеры уже опубликовали котировки на этот поединок.

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