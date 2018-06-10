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Лучший боксер мира эффектным нокаутом добыл чемпионство

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Американец Теренс Кроуфорд (33-0, 24 КО), победив Джеффа Хорна (18-1-1, 12 КО), завоевал титул чемпиона мира по версии WBO в полусреднем весе. Поединок, который состоялся на вечере бокса в Лас-Вегасе (США) завершился в 9-м раунде техническим нокаутом австралийца.

Кроуфорд - Хорн

Австралийский боксер с первых минут захватил инициативу и старался удержать преимущество. Кроуфорд набирал очки после точных одиночных попаданий, много работая по корпусу.

В 8-м раунде Хорн заметно подустал и перестал атаковать, а в девятом пропустил мощнейший хук, оказавшись в нокдауне. Рефери еще несколько секунд дал соперникам побоксировать, но это больше напоминало избиение Хорна. В 9-м раунде бой был остановлен за явным преимуществом Кроуфорда.

Кроуфорд - Хорн

30-летний Кроуфорд, занимающий первое место по многим версиям в рейтинге лучших боксёров мира вне зависимости от категории, ранее владел чемпионскими поясами в лёгком и первом полусреднем дивизионах.

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Напомним, что в андеркарте этой встречи известный украинский боксер добыл тяжелую победу.

Персона
Теренс Кроуфорд
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