Чемпион Европы по боксу страшным нокаутом проиграл титул

Чемпион Европы по версии EBU в тяжелом весе (до 90,7 кг) бельгиец Ив Энгабу (20-1, 14 KO) проиграл нокаутом представителю Великобритании Лоуренсу Околи (14-0, 11 KO).

Околи (слева) - Энгабу

Энгабу с первых минут захватил инициативу и пытался работать первым номером, однако выбрасывал очень мало ударов. Околи часто пробивал навстречу, и не гнушался при каждой возможности клинчевать

Околи (справа)- Энгабу

В 7-м раунде британец при выходе из клинча достал Энгабу мощным правым боковым. У бельгийца сразу подкосились ноги, он начал "танцевать", на что моментально отреагировал рефери.

Околи - Энгабу

Лоуренс Околи

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне уроженец Новоселицы (город в Черновицкой области) Максим Продан (15-0-1, 14 КО) успешно защитил титул интернационального чемпиона IBF в полусреднем весе.

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