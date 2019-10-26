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26 октября • обновлено в 23:18
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Чемпион Европы по боксу страшным нокаутом проиграл титул

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Чемпион Европы по версии EBU в тяжелом весе (до 90,7 кг) бельгиец Ив Энгабу (20-1, 14 KO) проиграл нокаутом представителю Великобритании Лоуренсу Околи (14-0, 11 KO).

Околи (слева) - Энгабу

Околи (слева) - Энгабу

Энгабу с первых минут захватил инициативу и пытался работать первым номером, однако выбрасывал очень мало ударов. Околи часто пробивал навстречу, и не гнушался при каждой возможности клинчевать

Околи (справа)- Энгабу

Околи (справа)- Энгабу

В 7-м раунде британец при выходе из клинча достал Энгабу мощным правым боковым. У бельгийца сразу подкосились ноги, он начал "танцевать", на что моментально отреагировал рефери.

Околи - Энгабу

Околи - Энгабу

Лоуренс Околи

Лоуренс Околи

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Место
Англия
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