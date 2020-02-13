Ломаченко возмутили украинские законы: спортивные итоги 12 февраля

Украинский суперчемпион Василий Ломаченко возмутился из-за законов страны, а олимпийская чемпионка из России выдвинула громкие обвинения в адрес звезд биатлона.

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости среды, 12 февраля.

Кроме того, опубликован календарь чемпионата мира по биатлону 2020 года. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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