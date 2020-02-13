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13 февраля • обновлено в 11:37
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Ломаченко возмутили украинские законы: спортивные итоги 12 февраля

1.3т
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Украинский суперчемпион Василий Ломаченко возмутился из-за законов страны, а олимпийская чемпионка из России выдвинула громкие обвинения в адрес звезд биатлона.

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости среды, 12 февраля.

Кроме того, опубликован календарь чемпионата мира по биатлону 2020 года. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

"Защищать граждан": Ломаченко возмутился из-за украинских законов

Чемпионат мира по биатлону: расписание и где смотреть

"Поговорю с ним": Беленюк прокомментировал скандальное видео Ломаченко с российским спецназом

За что критиковать мою стрельбу в Рупольдинге? – лидер сборной Украины по биатлону

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Автор
Александр Чеканов Александр Чеканов
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