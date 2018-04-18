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Ломаченко устроил цирк на тренировке: опубликовано видео

1.2тЧитать новость на украинском

Двукратный Олимпийский чемпион Василий Ломаченко (10-1, 8 КО) продолжает в США подготовкук бою с 32-летним Хорхе Линаресом (44-3, 27 КО) из Венесуэллы.

Обладатель пояса по версии Всемирной боксерской организации во втором полулегком весе выложил забавный ролик со своей тренировки.

В клипе украинский боксер вместе со своими партнерами устроили цирковое представление. Сам Василий ходил на руках, а его помощники жонглировали мячиками.

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Все это сопровождается маршем "Выход гладиаторов", написанным в 1897 году чешским композитором Юлиусом Фучиком, который часто используется в цирковых представлениях.

Напомним, что накануне Ломаченко показал невероятные снайперские способности.

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