Ломаченко стал суперчемпионом WBO

Чемпион мира по версиям WBA Super и WBO, обладатель престижного пояса по версии журнала The Ring украинский легковес Василий Ломаченко (12-1, 9 КО) получил от Всемирной боксерской организации (WBO) пояс суперчемпиона.

Этот титул позволяет Ломаченко претендовать на чемпионский пояс WBO в любой весовой категории. Еще одно преимущество суперчемпиона - если обладатель этого звания потерпит поражение в бою за чемпионский пояс, он сможет получить незамедлительный реванш.

@VasylLomachenko honored with Lightweight Super Champion Belt at @trboxing presser for Loma v. Crolla on @espn pic.twitter.com/1sZWMPXgSv