Ломаченко стал суперчемпионом WBO

Чемпион мира по версиям WBA Super и WBO, обладатель престижного пояса по версии журнала The Ring украинский легковес Василий Ломаченко (12-1, 9 КО) получил от Всемирной боксерской организации (WBO) пояс суперчемпиона.

Этот титул позволяет Ломаченко претендовать на чемпионский пояс WBO в любой весовой категории. Еще одно преимущество суперчемпиона - если обладатель этого звания потерпит поражение в бою за чемпионский пояс, он сможет получить незамедлительный реванш.

Новости Ломаченко выиграл у Кроллы дуэль взглядов

12 апреля в Лос-Анджелесе (США) на арене Staples Center Василий сразится с британцем Энтони Кроллой. Букмекеры уже опубликовали унизительные котировки на победителя.

Ранее украинский чемпион International WBO в легком весе Денис Беринчик (10-0, 7 КО) сделал прогноз на бой Ломаченко - Кролла.

Как сообщал OBOZREVATEL, официальное взвешивание Ломаченко и Кроллы пришлось перенести из-за похорон.

В августе 2018-го Ломаченко одержал победу над колумбийцем Мигелем Марриагой, который отказался выходить в ринг после 7-го раунда.

В ночь с 8 на 9 декабря 2018-го Василий Ломаченко побил Хосе Педрасу в объединительном бою за звание чемпиона мира в легком весе за версиями WBO и WBA.

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