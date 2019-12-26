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26 декабря • обновлено в 15:33
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Ломаченко на Рождество засветился в богослужении УПЦ МП

2.5т
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Знаменитый боксер, чемпион мира в легком весе украинец Василий Ломаченко принял участие в богослужении в рамках паломничества в Иерусалиме вместе с УПЦ МП.

Василий Ломаченко принял участие в богослужении в Иерусалиме

Василий Ломаченко принял участие в богослужении в Иерусалиме

Facebook Геннадия Елина

Украинский спортсмен вошел в состав паломнической группы во главе с митрополитом Запорожским и Мелитопольским Лукой, а также принял участие в Божественной Литургии в храме Иерусалимской Православной Церкви. Храм расположен в одной из пещер некогда знаменитой Фаранской лавры в Иудейской пустыне. Об этом сообщил заведующий канцелярией Запорожской епархии Украинской православной церкви (Московского патриархата) Геннадий Елин.

Ломаченко в Иерусалиме

Ломаченко в Иерусалиме

Facebook Геннадия Елина

Ломаченко в Иерусалиме

Ломаченко в Иерусалиме

Facebook Геннадия Елина

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Ломаченко в Иерусалиме

Ломаченко в Иерусалиме

Facebook Геннадия Елина

Ломаченко в Иерусалиме

Ломаченко в Иерусалиме

Facebook Геннадия Елина

Ломаченко в Иерусалиме

Ломаченко в Иерусалиме

Facebook Геннадия Елина

Ломаченко в Иерусалиме

Ломаченко в Иерусалиме

Facebook Геннадия Елина

Как сообщал OBOZREVATEL, стала известна предварительная дата чемпионского боя Ломаченко против Теофимо Лопеса.

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Автор
Денис Карпов
Персона
Василий Ломаченко
Место
Израиль Иерусалим
Тег
УПЦ МП
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Комментарии
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фил филька
фил филька
дык теперь за границей нет филиалов пцу куда ему идти?)) сами упоротые постарались в этом))
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
Це зрада! Чи перемога!
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